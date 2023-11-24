دوري روشن السعودي
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3 - 0
ن م
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Sami Al-Najei 13'كريستيانو رونالدو 77', 80'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

النصر v الأخدودالنتائج والإحصائيات,