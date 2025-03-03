الدوري المصري الممتاز
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4 - 2
ن م
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S. Mohsen 16', 66', 73'فخر الدين بن يوسف 36' (جزاء)
M. Helal 10'M. Mosaad 83'
(ش١ 2-1) (ن م 4-2)

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