كأس العالم
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3 - 3
ن م
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Jean-Charles Castelletto 29'فينسينت أبو بكر 63'إيريك ماكسيم تشوبو موتينج 66'
Strahinja Pavlovic 45' + 1'Sergej Milinkovic-Savic 45' + 3'ألكساندر ميتروفيتش 53'
(ش١ 1-2) (ن م 3-3)

الكاميرون v صربياالنتائج والإحصائيات,