دوري روشن السعودي
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0 - 5
ن م
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كريس سمالينج 6' (هدف عكسي)M. Fouzair 18'كريم البركاوي 45' + 6', 60'S. Al-Amri 66'
(ش١ 0-3) (ن م 0-5)

الفيحاء v الرائدالنتائج والإحصائيات,