دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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كرستيان تيو 30'Lucas Zelarayan 40'
انطونيو خوسي دي كارفالهو 22'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

الفتح v الحزمالنتائج والإحصائيات,