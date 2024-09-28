دوري روشن السعودي
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2 - 4
ن م
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دجانيني 7'S. Bendebka 19'
I. Kone 26'N. Asiri 70'ناوليدج موسونا 74'M. Juhaif 90' + 1'
(ش١ 2-1) (ن م 2-4)

الفتح v الأخدودالنتائج والإحصائيات,