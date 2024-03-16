دوري روشن السعودي
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2 - 4
ن م
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سالم النجدي 6'Saad Al-Shurafa 66'
عبد الرزاق حمد الله 39' (جزاء), 74'جوتا 45' + 4'Ahmed Alghamdi 64'
(ش١ 1-2) (ن م 2-4)

الفتح v الاتحادالنتائج والإحصائيات,