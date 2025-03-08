دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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عمر السومة 70' (جزاء)
H. Al-Maghati 39' (هدف عكسي)ألفارو ميدران 79'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

العروبة v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,