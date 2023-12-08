دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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Tariq Mohammed 45' + 5'
سالم الدوسري 20'ألكساندر ميتروفيتش 30' (جزاء)
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

الطائي v الهلالالنتائج والإحصائيات,