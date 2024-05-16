دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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Robert Bauer 12'Bernard Mensah 83', 90' + 10'
دجانيني 4'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

الطائي v الفتحالنتائج والإحصائيات,