دوري روشن السعودي
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3 - 4
ن م
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Musab Aljuwayr 3'Hussain Al-Sabiyani 64'رومان سايس 78'
ألكساندر ميتروفيتش 20' (جزاء), 27'Sergej Milinkovic-Savic 42'سالم الدوسري 57'
(ش١ 1-3) (ن م 3-4)

الشباب v الهلالالنتائج والإحصائيات,