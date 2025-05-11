دوري روشن السعودي
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3 - 1
انتهت
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محمد الثاني 26'عبد الرزاق حمد الله 33', 65'
جابرييل فيجا 36'
(½ 2-1) (انتهت 3-1)

الشباب ضد الأهليالنتائج والإحصائيات,