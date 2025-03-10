دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1مجم 4 - 2
ن م
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M. Meshaal 27'Y. Atal 30'أكرم عفيف 37'
F. Lima 10'
(ش١ 3-1) (ن م 3-1)

السد v الوصلالنتائج والإحصائيات,