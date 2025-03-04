دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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R. Guedes 71'
W. Galeno 30'رياض محرز 34'فراس البريكان 90' + 5'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

الريان v الأهليالنتائج والإحصائيات,