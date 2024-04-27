دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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كريم البركاوي 10'Mathias Normann 90' + 6'
موسى ديمبيلي 71'Haroune Camara 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

الرائد v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,