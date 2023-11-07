دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 3
ن م
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فيليب كوتينيو 8', 80' (جزاء)
أندرسون تاليسكا 27', 37', 65'
(ش١ 1-2) (ن م 2-3)

الدحيل v النصرالنتائج والإحصائيات,