دوري روشن السعودي
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3 - 2
ن م
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A. Al Salem 45' + 1', 47'F. Martins 85'
ماركوس ليوناردو 12'ألكساندر ميتروفيتش 37'
(ش١ 1-2) (ن م 3-2)

الخليج v الهلالالنتائج والإحصائيات,