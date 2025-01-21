دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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كونستانتينوس فورتوينيس 80' (جزاء)
كريستيانو رونالدو 65', 90' + 8'سلطان الغنام 81'
(ش١ 0-0) (ن م 1-3)

الخليج v النصرالنتائج والإحصائيات,