دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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خالد ناري 35'
جورجينيو فينالدوم 45' + 7'عبد الله رديف 83'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

الخليج v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,