الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Mazen Yasser 40'
Shokry Naguib 44' (جزاء)Mohamed Fakhri 45' + 6'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

الجونة v فاركوالنتائج والإحصائيات,