الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
ن م
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A. Shousha 45' + 9' (جزاء)
M. Rabia 72'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

الجونة v سموحةالنتائج والإحصائيات,