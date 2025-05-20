دوري روشن السعودي
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3 - 2
انتهت
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موسى بارو 45' + 6' (ضربة جزاء)هتان سلطان باهبري 86'عبدالفتاح آدم 90' + 5'
اينيس سالي 34'فايز سيليماني 40'
(½ 1-2) (انتهت 3-2)

التعاون ضد الرياضالنتائج والإحصائيات,