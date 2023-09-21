دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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جواو بيدرو 9'Waleed Al-Ahmad 16'
Oumar Gonzalez 39'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

التعاون v الرائدالنتائج والإحصائيات,