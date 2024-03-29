دوري روشن السعودي
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4 - 0
ن م
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Andrei Girotto 62'عبدالفتاح آدم 66', 76'Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi 71'
(ش١ 0-0) (ن م 4-0)

التعاون v الحزمالنتائج والإحصائيات,