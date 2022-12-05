كأس العالم
team-logo
4 - 1
ن م
team-logo
فينيسيوس جونيور 7'نيمار 13' (جزاء)Richarlison 29'Lucas Paqueta 36'
Seung-Ho Paik 76'
(ش١ 4-0) (ن م 4-1)

البرازيل v كوريا الجنوبيةالنتائج والإحصائيات,