دوري روشن السعودي
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4 - 2
ن م
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جابرييل فيجا 13'إيفان توني 46', 90' + 16'روبرتو فيرمينو 90' + 8'
A. Fallatah 45' + 9'F. Chafai 65'
(ش١ 1-1) (ن م 4-2)

الأهلي v ضمكالنتائج والإحصائيات,