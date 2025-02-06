الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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إمام عاشور 15'نيج جراديسار 67'
A. Farouk 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الأهلي v بتروجيتالنتائج والإحصائيات,