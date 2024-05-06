دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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Firas Al-Buraikan 30'
ألكساندر ميتروفيتش 52'مالكوم 89'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

الأهلي v الهلالالنتائج والإحصائيات,