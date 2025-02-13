دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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إيفان توني 78'سميحان النابت 90' + 8'
جون دوران 32', 88'أيمن أحمد 80'
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

الأهلي v النصرالنتائج والإحصائيات,

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