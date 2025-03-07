دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
S. Al Hamsal 30' (هدف عكسي)W. Galeno 90'
A. Al Salem 45' + 2'F. Martins 45' + 9'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

الأهلي v الخليجالنتائج والإحصائيات,