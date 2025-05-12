دوري روشن السعودي
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0 - 9
انتهت
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أيمن أحمد 16'جون دوران 20', 52'مارسيلو بروزوفيتش 27'ساديو ماني 45' + 6' (ضربة جزاء), 59', 64', 74'محمد مران 90' + 4' (ضربة جزاء)
(½ 0-4) (انتهت 0-9)

الأخدود ضد النصرالنتائج والإحصائيات,