دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 3
ن م
team-logo
Hasan Al-Habib 60'Saviour Godwin 70'
مارسيلو بروزوفيتش 7', 90' + 1'كريستيانو رونالدو 15'
(ش١ 0-2) (ن م 2-3)

الأخدود v النصرالنتائج والإحصائيات,