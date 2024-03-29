دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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Andrei Burca 20' (جزاء)
كريم البركاوي 15'Mohammed Fouzair 31'جوليو تافاريز 56'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

الأخدود v الرائدالنتائج والإحصائيات,