الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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Omar El Saaiy 86'Ahmed El Sheikh 90' + 5'
Junior Ajayi 43'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

الاسماعيلي v سموحةالنتائج والإحصائيات,