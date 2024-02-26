دوري روشن السعودي
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
Sergej Milinkovic-Savic 39'سالم الدوسري 45' + 5'
(ش١ 0-2) (ن م 0-2)

الاتفاق v الهلالالنتائج والإحصائيات,