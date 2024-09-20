دوري روشن السعودي
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
كريستيانو رونالدو 33' (جزاء)سالم النجدي 56'أندرسون تاليسكا 70'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

الاتفاق v النصرالنتائج والإحصائيات,