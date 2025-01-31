دوري روشن السعودي
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
جورجينيو فينالدوم 35', 90' + 11'J. Costa 43'
عبد الرزاق حمد الله 41'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

الاتفاق v الشبابالنتائج والإحصائيات,