دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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سيكو فوفانا 45' + 3'Firas Al-Buraikan 49' (هدف عكسي)
Firas Al-Buraikan 8'Abdullah Khalid Al Ammar 88'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

الاتفاق v الأهليالنتائج والإحصائيات,