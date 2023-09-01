دوري روشن السعودي
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3 - 4
ن م
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رومارينيو 16'كريم بنزيما 38'عبد الرزاق حمد الله 45' + 8'
ألكساندر ميتروفيتش 20', 60', 65' (جزاء)سالم الدوسري 71'
(ش١ 3-1) (ن م 3-4)

الاتحاد v الهلالالنتائج والإحصائيات,