دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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عبد الرزاق حمد الله 30'Ahmed Alghamdi 45' + 2'Marwan Al Sahafi 90' + 4'
Abdelhamid Sabiri 25' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

الاتحاد v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,