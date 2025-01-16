دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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كريم بنزيما 20'ستيفن بيرجوين 45' + 6'عبد الرحمن العبود 72'حسام عوار 78'
N. Hazazi 58'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

الاتحاد v الرائدالنتائج والإحصائيات,