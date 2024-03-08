دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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Saad Al-Mousa 45'Talal Haji 83'
Alex Collado 63'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الاتحاد v الأخدودالنتائج والإحصائيات,