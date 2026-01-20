بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2026، وكشف تسريب صور قمصان المنتخب السعودي الأساسية والخارجية للجمهور، ليحصل المشجعون على أول لمحة عن إطلالة الأخضر في البطولة المقبلة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تعرف الآن على مواعيد الإصدار والأسعار وأماكن شراء قمصان المنتخب السعودي قبل انطلاق الحدث الكبير.
تتميز أزياء المنتخب السعودي لعام 2026 من تصميم أديداس بألوانها الخضراء الغنية، مع مزيج فريد من الرمزية الثقافية والتفاصيل العصرية التي تبرز داخل وخارج الملعب. تعرف معنا على كل ما تم الكشف عنه حتى الآن من قمصان أساسية وخارجية، بالإضافة إلى موعد الإصدار والأسعار المتوقعة للمشجعين الذين يرغبون في دعم الأخضر في مونديال 2026.
المزيد من أخبار مونديال كأس العالم 2026:
