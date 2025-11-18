حفاظًا على إرث الأسطورة .. نيمار يستعد للحصول على حقوق علامة بيليه التجارية بمقابل ضخم!

كان الأسطورة البرازيلية بيليه جزءًا لا يتجزأ من تاريخ نادي سانتوس بين عامي 1956 و1974، حيث أبدع بقميص الفريق وسجل 643 هدفًا في 659 مباراة، قبل أن يختتم مسيرته بثلاثة مواسم مع نيويورك كوزموس ويعلن اعتزاله عام 1977، إذ يُنظر إلى بيليه باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر العصور.

وفي خطوة تهدف إلى مواصلة هذا الإرث، يستعد نيمار ووالده للإعلان عن صفقة شراء حقوق العلامة التجارية الخاصة ببيليه عبر شركتهما NR Sports.

وبحسب موقع UOL، من المنتظر أن يتم الاتفاق الرسمي يوم الأربعاء 19 نوفمبر، بقيمة تصل إلى 15.5 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني/18 مليون دولار)، وذلك تزامنًا مع ذكرى الهدف الألف في مسيرة بيليه.

وكانت العلامة التجارية للأسطورة الراحل مرتبطة سابقًا بالشركة الأمريكية "سبورت 10"، واقتصر نشاطها على الظهور في الفعاليات، لكنها لم تُستغل بالشكل الكافي منذ وفاة بيليه في ديسمبر 2022 عن عمر 82 عامًا، إثر مضاعفات ناتجة عن سرطان القولون.