10% والقيمة الأصلية 10 مليارات.. كواليس جديدة من نموذج ملكية ريال مدريد الجديد!

يترقب أعضاء نادي ريال مدريد، ما ستسفر عنه الجمعية العمومية المقررة في 23 نوفمبر الحالي، والتي ستُعقد حضوريًا وعبر الإنترنت في جناح كرة السلة بمدينة ريال مدريد الرياضية.
هذه الجمعية لن تكون عادية بأي حال، إذ من المتوقع أن تشهد طرح الرئيس فلورنتينو بيريز لواحدة من أكثر الخطط جذرية في تاريخ النادي، بيع حصة تصل إلى 10% من الكيان لمستثمر استراتيجي هذه الخطوة، التي تأتي في منعطف حاسم، تهدف بحسب بيريز إلى حماية النادي وضمان مستقبله المالي، مستندة إلى تقييم غير مسبوق لقيمة النادي الإجمالية تصل إلى 10 مليار يورو.