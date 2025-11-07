سعيد الملا جذب الأنظار في الدوري الألماني هذا الموسم، بعد أن سجل أربعة أهداف وصنع تمريرة حاسمة في تسع مباريات، رغم مشاركته كأساسي في مباراتين فقط.
أداء الملا ساهم في صعود فريقه كولن إلى المركز السابع في جدول الترتيب، حيث تألق في مركز الجناح الأيمن ضمن خطة المدرب لوكاس كفاسنيوك (3-4-3)، مستعرضًا سرعة فائقة، قرارات حاسمة، ورؤية مميزة في الثلث الأخير من الملعب.
ويمثل تسارع الملا المتفجر عنصرًا حاسمًا في أسلوب كولن المعتمد على الضغط العالي، ما جعله يشكل تهديدًا دائمًا في المواجهات الفردية.
ورغم الإشادة الواسعة، دعا المدير الرياضي توماس كسلر إلى التروي، قائلاً: "كانت مشاركاته الأولى واعدة جدًا، لكن لا ينبغي تجاهل أن مباراته أمام دورتموند كانت فقط بدايته الثانية في البوندسليغا. التوقعات في كولن قد تكون ضخمة".
وانضم أسطورة بايرن ميونخ السابق أوليفر كان إلى كسلر في دعوته للهدوء، مشيرًا إلى أن اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني يجب ألا يتم بناءً على بضع مباريات جيدة فقط. وقال: "لست من المعجبين الكبار بإحضار اللاعبين فورًا بعد أن يلعبوا مباراتين أو ثلاث جيدات".
ورغم تحفظه، أبدى كان تفهمه لنهج المدرب يوليان ناجيلسمان، الذي وصفه بـ"التجريبي وأحيانًا المندفع"، مضيفًا: "المدرب الوطني يريد أن يرى ويشعر باللاعبين – كيف يؤدون في التدريب وكيف يندمجون داخل الفريق. لذلك، يمكنني فهم الترشيح".