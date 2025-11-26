"هذا السمين منحني ثلاثية تاريخية" .. مورينيو يسخر من أسطورة إنتر في لقاء الذكريات السعيدة!

تولى مورينيو مهامه في النادي البرتغالي العملاق بعد إقالة برونو لاجي، ورغم أن بنفيكا لم يخسر أي مباراة في الدوري هذا الموسم، إلا أن سلسلة من التعادلات، بما في ذلك ثلاثة تعادلات تحت قيادة مورينيو، جعلته يتأخر بست نقاط عن بورتو في الدوري البرتغالي.
وجاءت إقالة المدرب برونو لاج بعد أن بدأ الفريق مشواره في دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاسية 3-2 على أرضه أمام فريق كاراباج الأذربيجاني.
وكانت بداية مورينيو ضعيفة أيضًا على مستوى المسابقة الأوروبية، حيث خسر بنفيكا جميع مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات، وكان آخرها الهزيمة 1-0 أمام ليفركوزن في ملعبه بالبرتغال، قبل أن يصحح مساره قليلًا بالفوز الأخير على أياكس أمستردام الهولندي، أمس الثلاثاء.
ورغم ذلك، يأمل المدرب السابق لريال مدريد وإنتر أن يستجيب لاعبوه بشكل إيجابي لتعليقاته بعد المباراة، حيث يستعدون لسلسلة من المباريات الحاسمة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث يحدد ديربي لشبونة ضد سبورتينج في 5 ديسمبر المقبل من سيتنافس على اللقب ضد بورتو، في حين أن وصول نابولي بقيادة أنطونيو كونتي في 10 ديسمبر سيشكل تحديًا صعبًا آخر في أوروبا.