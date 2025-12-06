Getty Images
النرويج وفرنسا في "مجموعة الموت".. أول رد من هالاند على مواجهة مبابي بكأس العالم!
هاالاند يستعد لمواجهة مبابي
أوقعت القرعة فرنسا والسنغال والنرويج والفائز من الملحق العالمي الثاني للفيفا (بوليفيا أو سورينام أو العراق) في مجموعة واحدة. أثارت القرعة الإثارة فوراً بين المشجعين لأنها توفر أخيراً المواجهة التي طال انتظارها بين هالاند وكيليان مبابي على أكبر مسرح رياضي.
يتجه النرويجي نحو أول كأس عالم له مع النرويج وهو في حالة ممتازة، بينما يواصل مبابي، الذي يقود الآن خط هجوم ريال مدريد، إنتاج الأرقام التي ستحدد جيلاً من أساطير كرة القدم. يمتلك مبابي بالفعل اللقب الدولي الأسمى، بعد أن رفع الكأس في 2018 وتألق مرة أخرى في نهائي 2022. من ناحية أخرى، أُجبر هالاند على المشاهدة من بعيد بينما غابت النرويج مراراً وتكراراً، حتى الآن.
معركة بين مهاجمين استثنائيين
كان هالاند بلا رحمة في التصفيات، حيث سجل 16 هدفاً في ثماني مباريات ليقود النرويج إلى أول كأس عالم منذ عام 1998. لم يسجل أي لاعب في أي قارة أكثر منه. بالنسبة لبلد لطالما اعتمدت آماله الكروية على الوعود دون تحقيق إنجازات، كانت أرقام هالاند تاريخية ببساطة.
إحصائيات مبابي الخاصة هذا الموسم هائلة بنفس القدر. لقد سجل 16 مرة في 15 مباراة بالدوري الإسباني لصالح ريال مدريد وهو على بعد هدفين فقط من أن يصبح الهداف التاريخي لفرنسا وهو في الـ26 من عمره.
هالاند هو بالفعل الهداف التاريخي للنرويج وبفارق لا يصدق يبلغ 22 هدفا عن أقرب ملاحقيه في قائمة بلاده. على مستوى الأندية، لديه 15 هدفاً في 14 مباراة مع السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
شارك هالاند رد فعله الأولي على إنستغرام بعد وقت قصير من الانتهاء من القرعة وكتب: "فرنسا والسنغال، هذا صعب [رمز تعبيري ضاحك]. ما رأيكم يا رفاق؟"
ديشان يرحب بمواجهة هالاند - مبابي
كان مدرب فرنسا ديدييه ديشان حريصاً على احتضان دراما المواجهة المنتظرة، وقال للصحفيين: "ستكون مبارزة عظيمة. كلا الفريقين لديه الكثير من الأسماء الكبيرة الأخرى، ولكن بالطبع كيليان وهالاند لاعبان معروفان في جميع أنحاء العالم وسيكونان من المتنافسين على لقب الهداف".
سارع ديشان لتسليط الضوء ليس فقط على مشهد هالاند-مبابي ولكن أيضاً على الأهمية المتجددة لمواجهة فرنسا للسنغال، وهي عودة بالذاكرة لواحدة من أكثر الليالي الافتتاحية دراماتيكية في تاريخ كأس العالم. في عام 2002، أذهل بابا بوبا ديوب العالم بتسجيل هدف الفوز ضد الأبطال المدافعين عن اللقب، ما أطلق بطولة كارثية لمنتخب "الديوك" حيث غادروا دون تحقيق انتصار واحد.
وأضاف ديشان: "لكل كأس عالم قصتها الخاصة وعلينا التأكد من أن هذه القصة ستكون جميلة قدر الإمكان. بالطبع، كفرنسا لدينا مكانة وهناك الكثير من التوقعات حولنا، لكننا بحاجة لإظهار الاحترام والتواضع منذ البداية. قبل التفكير فيما هو في قمة الجبل، سنحتاج لشق طريقنا تدريجياً والخطوات الأولى صعبة".
متى يمكن لإنجلترا مواجهة فرنسا؟
نظراً لأن فرنسا كانت ضمن أفضل أربعة مصنفين، فإن اللقاء المحتمل مع إنجلترا لا يمكن أن يحدث إلا في المراحل الأخيرة من البطولة. تواجه إنجلترا نفسها طريقاً صعباً، حيث أوقعتها القرعة بجانب كرواتيا وغانا وبنما.
أوضح مدرب إنجلترا توماس توخيل: "لدينا كرواتيا وغانا، وهما ضيفان دائمين في كأس العالم، ولدينا بنما. لا أعرف الكثير عن بنما، لكننا سنعرف كل شيء عنهم عندما تبدأ البطولة. بالنسبة لي شخصياً، حتى في دوري أبطال أوروبا، عليك التركيز على المجموعة - المجموعة دائماً هي الأصعب، ونريد تجاوزها، ونريد الفوز بصدارة المجموعة. إنها مجموعة صعبة".
