محمد سعيد

اتجاه قوي لتغيير موعد بطولة كأس السوبر الإسباني .. وصراع شرس بين السعودية وقطر على الاستضافة!

نهائي كأس الملك يربك حسابات الاتحاد الإسباني

أبدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نيته تغيير موعد إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني من كل عام، بحيث لن تُلعب بعد الآن في الأسبوع الأول من شهر يناير.

ويأتي ذلك الاتجاه في الوقت الذي تقام خلاله بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

  • خلفية قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم

    وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد جاء هذا القرار بعد مشاورات مع الأندية المشاركة في كأس السوبر، حيث أبدت جميع الأطراف موافقتها على أن الموعد الحالي يتعارض مع عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

    الاتحاد يعمل حاليًا على نقل البطولة إلى الأسبوع الأول من فبراير ابتداءً من العام المقبل، وهو ما سيترتب عليه تعديل في جدول المباريات، لكنه يُعتبر حلًا أفضل من الوضع القائم.  

  • TOPSHOT-FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

    صراع الاستضافة بين قطر والسعودية

    النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني من المرجح أن تُقام في قطر، خصوصًا وأن السعودية ستكون مشغولة باستضافة بطولة كأس آسيا في نفس الفترة.

    وحاليًا، فالمنافسة مفتوحة بين البلدين، حيث ترغب السعودية في تمديد الاتفاق السابق، بينما تسعى قطر لاستغلال نسخة 2027 لتقديم عرض قوي يضمن لها استضافة البطولة بشكل دائم.

    وهذا الصراع يعكس أهمية البطولة التي أصبحت هدفًا رئيسيًا للدول الراغبة في تنظيم أحداث كروية عالمية خارج حدودها.

  • الجانب المالي للبطولة السوبر الإسباني

    تشير التقارير إلى أن العامل المالي يلعب دورًا محوريًا في تحديد الدولة المستضيفة، إذ تمكن الاتحاد الإسباني من بيع حقوق البطولة بمبلغ مضاعف وصل إلى 6 ملايين يورو بعد أن كان 3 ملايين فقط.

    هذا الارتفاع انعكس مباشرة على العوائد المالية للأندية المشاركة، حيث سيحصل أتلتيك بيلباو على 1.8 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد على 2.8 مليون يورو، بينما سيحصل كل من ريال مدريد وبرشلونة على نحو 6 ملايين يورو لكل منهما.  

  • أزمة نهائي كأس الملك

    في المقابل، لا يزال الاتحاد الإسباني يواجه صعوبة في تحديد موعد جديد لنهائي بطولة كأس الملك، فالمباراة التي كان من المقرر إقامتها يوم 25 أبريل تأجلت بسبب تزامنها مع فعاليات "معرض إشبيلية".

    والحل النهائي يعتمد على أداء ريال بيتيس في البطولة وكذلك في الدوري الأوروبي، حيث إن الفريق يلعب على ملعب "لا كارتوخا"، ما يجعل تحديد الموعد مرتبطًا بجدول مشاركاته الأوروبية.  

    الاتحاد الإسباني يسعى لإعادة تنظيم جدول بطولاته الكبرى بما يضمن أفضل الظروف للأندية والجماهير، حيث يبدو أن كأس السوبر في طريقها إلى قطر مطلع فبراير المقبل، بينما يظل نهائي كأس الملك معلقاً بانتظار نتائج ريال بيتيس والتنسيق مع الجهات المنظمة في إشبيلية.

  • تاريخ كأس السوبر الإسباني في السعودية

    تستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإسباني 2026 التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني، وهذه النسخة هي السادسة التي تقام على أراضي المملكة العربية، حيث بدأت في 2020 وينتهي البروتوكول الخاص بهذه الاستضافة في عام 2027. 

    ومنذ انتقال بطولة كأس السوبر الإسباني إلى المملكة العربية السعودية في 2020، تحولت المسابقة من مواجهة تقليدية تُقام على أرض أحد طرفيها، إلى حدث كروي عالمي يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.

    البداية كانت في يناير 2020، عندما استضافت مدينة جدة النسخة الأولى بالنظام الجديد بمشاركة أربعة أندية، هي بطل ووصيف الدوري، وبطل ووصيف كأس الملك، في خطوة هدفت إلى زيادة التنافس والعائد التسويقي للبطولة، وانتهت بتتويج ريال مدريد باللقب بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في النهائي بركلات الترجيح.

    وشهدت الأراضي السعودية لحظات تاريخية بارزة، كان من بينها تتويج ريال مدريد بأكثر من لقب، إلى جانب عودة برشلونة لمنصات التتويج بعد غياب، وسط حضور جماهيري لافت وتنظيم نال إشادة الاتحاد الإسباني لكرة القدم. ولم تكن البطولة مجرد مباريات، بل أصبحت منصة لعرض قوة الكرة الإسبانية عالميًا، وربطها بأسواق جديدة في الشرق الأوسط.

    النسخ الست التي أُقيمت بين الرياض وجدة أكدت وتؤكد نجاح التجربة، سواء من حيث المستوى الفني أو الزخم الإعلامي، خاصة مع مواجهات الكلاسيكو التي جذبت أنظار العالم، وكان آخرها في نهائي نسخة 2025 التي حسمها البارسا بنتيجة (5-2).

    وجاءت هذه الخماسية لترد اعتبار برشلونة بعد خسارته اللقب في العام السابق 2024، عندما خسر اللقب في النهائي على يد ريال مدريد بنتيجة (4-1).

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

