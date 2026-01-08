اتجاه قوي لتغيير موعد بطولة كأس السوبر الإسباني .. وصراع شرس بين السعودية وقطر على الاستضافة!

أبدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نيته تغيير موعد إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني من كل عام، بحيث لن تُلعب بعد الآن في الأسبوع الأول من شهر يناير.

ويأتي ذلك الاتجاه في الوقت الذي تقام خلاله بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي