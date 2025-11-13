"يحتاج إلى العلاج فقط" .. فيران توريس ينضم إلى فريق الدفاع عن لامين يامال من "اتهامات مدريد"!

كان لامين يامال، صاحب القميص رقم 10 في برشلونة، قد تم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني بعد خضوعه لجلسات علاجية تهدف إلى تسريع تعافيه من إصابته، وهو ما أثار موجة من الانتقادات، خاصة في ظل أهمية المباريات المقبلة للمنتخب.

ويستعد منتخب لخوض مباراتين مصيريتين في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يحل ضيفًا على جورجيا يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف وصيفه منتخب تركيا يوم الثلاثاء المقبل في ختام مشواره بالتصفيات.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة وبات قاب قوسين أو أدنى من التأهل مباشرة إلى المونديال، حيث يمتلك 12 نقطة من 4 انتصارات، متقدمًا على تركيا الوصيفة بـ3 نقاط.

وكان الاتحاد الإسباني، قد أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله استبعاد لامين يامال، من قائمة المنتخب الإسباني، وحمل البيان لهجة شديدة اللهجة ضد برشلونة وتصرفه المفاجئ مع اللاعب الشاب، مؤكدًا استياء وصدمة الجهاز الطبي للمنتخب من خضوع يامال لإجراء علاجي في اليوم الأول لمعسكر لا روخا دون التنسيق معه.